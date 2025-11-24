17-Jährige wird zur Heldin: Unfassbare Aufholjagd lässt Marienbergs Handballerinnen jubeln

Zu einem Sieg hat es für die Oberliga-Damen des HSV zwar nicht gereicht. Ein beeindruckender Schlussspurt machte das Team aber zum gefühlten Gewinner des Erzgebirgsderbys in Schneeberg.

Als die Handballerinnen des SV Schneeberg drei Minuten vor Schluss mit 31:28 gegen den HSV 1956 Marienberg in Führung gingen, schien dieses Erzgebirgsderby der Oberliga Sachsen entschieden zu sein. Selbst als Laura Meyer die Gäste mit zwei Toren wieder heranbrachte, sprach immer noch alles für die Schneebergerinnen. Schließlich hatten sie in... Als die Handballerinnen des SV Schneeberg drei Minuten vor Schluss mit 31:28 gegen den HSV 1956 Marienberg in Führung gingen, schien dieses Erzgebirgsderby der Oberliga Sachsen entschieden zu sein. Selbst als Laura Meyer die Gäste mit zwei Toren wieder heranbrachte, sprach immer noch alles für die Schneebergerinnen. Schließlich hatten sie in...