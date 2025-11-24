Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die letzten drei Tore des Derbys gingen allesamt auf das Konto von Laura Meyer. Mit dem 31:31-Ausgleich sechs Sekunden vor Schluss versetzte sie die gesamte Marienberger Bank in Ekstase.
Die letzten drei Tore des Derbys gingen allesamt auf das Konto von Laura Meyer. Mit dem 31:31-Ausgleich sechs Sekunden vor Schluss versetzte sie die gesamte Marienberger Bank in Ekstase. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
17-Jährige wird zur Heldin: Unfassbare Aufholjagd lässt Marienbergs Handballerinnen jubeln
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu einem Sieg hat es für die Oberliga-Damen des HSV zwar nicht gereicht. Ein beeindruckender Schlussspurt machte das Team aber zum gefühlten Gewinner des Erzgebirgsderbys in Schneeberg.

Als die Handballerinnen des SV Schneeberg drei Minuten vor Schluss mit 31:28 gegen den HSV 1956 Marienberg in Führung gingen, schien dieses Erzgebirgsderby der Oberliga Sachsen entschieden zu sein. Selbst als Laura Meyer die Gäste mit zwei Toren wieder heranbrachte, sprach immer noch alles für die Schneebergerinnen. Schließlich hatten sie in...
