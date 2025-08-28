18-jähriger Kicker aus dem Erzgebirge hofft auf den Hattrick-Hattrick

Binnen 48 Stunden hat Rick Bauer am vergangenen Wochenende zweimal einen Dreierpack geschnürt. Nun will der Marienberger beim Landesklasse-Derby in Stollberg erneut seinen Torriecher beweisen.

Erst schoss er die Marienberger Landesklasse-Vertretung mit drei Toren zum 5:0-Sieg gegen Syrau, tags darauf verhalf er dem FSV Motor II in der Kreisliga mit drei weiteren Treffern zu einem 6:2-Sieg in Neundorf. Die Rede ist von Rick Bauer, der mit gerade mal 18 Jahren aktuell nicht zu stoppen ist. „Mir wäre es lieber, wenn er immer nur ein Tor...