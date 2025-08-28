Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit vier Toren führt Rick Bauer aktuell die Torschützenliste der Sachsenklasse West an.
Mit vier Toren führt Rick Bauer aktuell die Torschützenliste der Sachsenklasse West an. Bild: Andreas Bauer
Marienberg
18-jähriger Kicker aus dem Erzgebirge hofft auf den Hattrick-Hattrick
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Binnen 48 Stunden hat Rick Bauer am vergangenen Wochenende zweimal einen Dreierpack geschnürt. Nun will der Marienberger beim Landesklasse-Derby in Stollberg erneut seinen Torriecher beweisen.

Erst schoss er die Marienberger Landesklasse-Vertretung mit drei Toren zum 5:0-Sieg gegen Syrau, tags darauf verhalf er dem FSV Motor II in der Kreisliga mit drei weiteren Treffern zu einem 6:2-Sieg in Neundorf. Die Rede ist von Rick Bauer, der mit gerade mal 18 Jahren aktuell nicht zu stoppen ist. „Mir wäre es lieber, wenn er immer nur ein Tor...
Mehr Artikel