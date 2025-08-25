Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kegler des SKV 9Pins stecken mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison.
Die Kegler des SKV 9Pins stecken mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Kegler des SKV 9Pins stecken mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison.
Die Kegler des SKV 9Pins stecken mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Bild: Symbolbild/Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Stollberg
2. Bundesliga: Kegler aus dem Erzgebirge bereiten sich auf neue Saison vor
Von Stefan Werth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende September beginnt die Spielzeit für die Stollberger Sportler. Mit Testspielen und dem 9Pins-Cup bringen sie sich in Form.

Für die Sportkegler des SKV 9Pins Stollberg haben die Vorbereitungen auf die Zweitliga-Saison 2025/26 begonnen. Bis zum 1. Spieltag, der am vorletzten Septemberwochenende über die Bahnen geht, warten auf die Mannschaft um Kapitän Tim Kieß intensive Trainingswochen und eine Reihe von Testspielen, teilte der Verein mit. Bei tropischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
15:00 Uhr
2 min.
Junge Keglerinnen aus dem Erzgebirge starten erfolgreich in die Saison
Erfolgreich hat die Saison für die Stollberger Nachwuchskegler begonnen.
Das neu gegründete Mädchen-Team des Stollberger Sportkegelvereins schaffte es beim Auftaktturnier auf Rang 2. Auch die Jungs spielten stark.
Stefan Werth
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
20.05.2025
2 min.
Stollberger Kegler holen Bronze bei Landesmeisterschaft
Nur wenige Kegel fehlten den Stollbergern zum Finaleinzug
Gegen Grün-Weiß Mehltheuer II fehlen den Erzgebirgern am Ende nur 15 Kegeln zum Finaleinzug.
Stefan Werth
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
Mehr Artikel