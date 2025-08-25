2. Bundesliga: Kegler aus dem Erzgebirge bereiten sich auf neue Saison vor

Stollberg
Ende September beginnt die Spielzeit für die Stollberger Sportler. Mit Testspielen und dem 9Pins-Cup bringen sie sich in Form.
Für die Sportkegler des SKV 9Pins Stollberg haben die Vorbereitungen auf die Zweitliga-Saison 2025/26 begonnen. Bis zum 1. Spieltag, der am vorletzten Septemberwochenende über die Bahnen geht, warten auf die Mannschaft um Kapitän Tim Kieß intensive Trainingswochen und eine Reihe von Testspielen, teilte der Verein mit. Bei tropischen...
