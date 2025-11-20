Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Witas Behrendt (l.) gehörte zu den wenigen Auer Siegern in der Vorwoche gegen Lichtenfels.
Witas Behrendt (l.) gehörte zu den wenigen Auer Siegern in der Vorwoche gegen Lichtenfels.
Aue
2. Liga: Auer Veilchen-Ringer vor richtungsweisendem Duell im Vogtland
Redakteur
Von Jürgen Werner
Im Kampf um die Medaillenränge müssen die Erzgebirger in Markneukirchen unbedingt gewinnen. Rückenwind gab es zu Wochenbeginn.

Die jüngste Niederlage gegen den Tabellenführer aus Lichtenfels wirft die Zweitligaringer des FC Erzgebirge Aue nicht aus der Bahn. „Das ist eigentlich eine Erstligamannschaft“, sagt Trainer Björn Schöniger, der nun dem Klassiker bei Dauerrivale Markneukirchen entgegenfiebert. Den Hinkampf vor den eigenen Zuschauern gewannen die...
13.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchenringer vor rappelvollem Kampftag – und einem bewegenden Abschied
Aues Oliver Skrzypczak (unten) feierte zuletzt einen 4:0-Sieg gegen den Potsdamer Armen Mahakian.
Ein Sportler, der dem FCE 20 Jahre lang die Treue hielt, stellt seine Ringerschuhe am Sonnabend für immer auf die Matte. Das wird sicher der emotionale Höhepunkt am Mammut-Kampftag mit drei Duellen.
Anna Neef
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
10.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Drei Schlüsselduelle tragen zum Veilchensieg beim Spitzenreiter bei
Der Auer Alexandru Bors (r.) machte es in Witten spannend. Die letzten Sekunden des Kampfs waren entscheidend.
Der KSV Witten war diese Saison noch ungeschlagen. Zum Rückrundenauftakt in der 2. Bundesliga reisten die Ringer des FCE in den Ruhrpott und änderten das. Mit einem Glücksbringer an Bord.
Anna Neef
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
