2. Liga: Auer Veilchen-Ringer vor richtungsweisendem Duell im Vogtland

Im Kampf um die Medaillenränge müssen die Erzgebirger in Markneukirchen unbedingt gewinnen. Rückenwind gab es zu Wochenbeginn.

Die jüngste Niederlage gegen den Tabellenführer aus Lichtenfels wirft die Zweitligaringer des FC Erzgebirge Aue nicht aus der Bahn. „Das ist eigentlich eine Erstligamannschaft“, sagt Trainer Björn Schöniger, der nun dem Klassiker bei Dauerrivale Markneukirchen entgegenfiebert. Den Hinkampf vor den eigenen Zuschauern gewannen die...