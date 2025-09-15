Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zschopaus Regionalliga-Volleyballern ist in Erfurt ein erfolgreicher Saisonauftakt gelungen.
Zschopaus Regionalliga-Volleyballern ist in Erfurt ein erfolgreicher Saisonauftakt gelungen. Bild: Rico Fritzsch
Zschopaus Regionalliga-Volleyballern ist in Erfurt ein erfolgreicher Saisonauftakt gelungen.
Zschopaus Regionalliga-Volleyballern ist in Erfurt ein erfolgreicher Saisonauftakt gelungen. Bild: Rico Fritzsch
Zschopau
20-jähriger Neuzugang der Zschopauer Regionalliga-Volleyballer setzt sofort ein Ausrufezeichen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erwartungsgemäß haben die Motorradstädter bei den Thüringer Young Stars gewonnen. Beim 3:0-Auftaktsieg in Erfurt ragte ein Spieler heraus, der im Vorjahr noch nicht zum Kader gehörte.

Nach den Abgängen der beiden Routiniers Thomas Hanauer und Stefan Timm hat Volleyball-Regionalligist VC Zschopau im Sommer vier Neuzugänge präsentiert. „Unser Ziel ist immer, junge dynamische Spieler zu integrieren, die sich bei uns weiterentwickeln“, betont Trainer Rico Fritzsch. Diesen Worten ließ seine Mannschaft zum Saisonauftakt...
