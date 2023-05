32:21: Auer Handballer beenden Saison ungeschlagen

Mit dem deutlichen Erfolg in Krefeld haben sich die Handballer des EHV nach dem Aufstieg auch das letzte Ziel in dieser Spielzeit erfüllt. Im Hintergrund wird schon am neuen Kader gebastelt.

Es ist vollbracht: Die Handballer des EHV Aue haben es als einzige Mannschaft aller fünf Drittliga-Staffeln geschafft, ungeschlagen durch die komplette Saison zu gehen. Nachdem die Erzgebirger in der vergangenen Woche den Aufstieg klarmachten, fuhren sie am Freitag ohne Druck nach Krefeld, wo tags darauf die letzte Saisonpartie... Es ist vollbracht: Die Handballer des EHV Aue haben es als einzige Mannschaft aller fünf Drittliga-Staffeln geschafft, ungeschlagen durch die komplette Saison zu gehen. Nachdem die Erzgebirger in der vergangenen Woche den Aufstieg klarmachten, fuhren sie am Freitag ohne Druck nach Krefeld, wo tags darauf die letzte Saisonpartie...