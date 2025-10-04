37. Neudorfer Fichtelberglauf: Vorjahressieger triumphiert erneut

Annaberg
Der Österreicher Peter Frohnwieser hat einmal mehr den Run auf Sachsens höchsten Gipfel dominiert. Bei den Damen siegte erstmals Ellen Pestel vom TSV Flöha.
Auch wenn der Fakt schon oft geschrieben worden ist, hat es sich bei der 37. Auflage am Samstag einmal mehr bewahrheitet: Fichtelbergläufer sind hart im Nehmen. So ist die gut 9,4 Kilometer und 550 Höhenmeter aufweisende Distanz vom Erzgebirgsörtchen Neudorf hinauf auf den Fichtelberg nicht nur anstrengend genug. Wieder einmal wurden die...
