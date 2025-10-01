37. Neudorfer Fichtelberglauf: Wer erklimmt Sachsens höchsten Gipfel am schnellsten?

Am Samstag startet in Neudorf zum 37. Mal der Run auf Sachsens höchste Erhebung – diesmal unter besonderen Vorzeichen, was auch mit einem menschlichen Verlust zu tun hat.

Mit einer Streckenlänge von 9,4 Kilometern und einem zu überwindenden Höhenunterschied von 550 Metern zählt der Neudorfer Fichtelberglauf zu den anspruchsvollsten Bergläufen im Osten Deutschlands. Organisiert wird das Jedermann-Rennen von der Abteilung Fichtelberglauf/Leichtathletik des SV Neudorf. Die 37. Auflage steigt am 4. Oktober. Start...