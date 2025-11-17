Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Lucas Walther (r., hier in einer früheren Partie gegen Oelsnitz‘ Alexander Hartung) avancierte mit seinem Dreierpack zum Matchwinner beim 5:1-Sieg des VfB Annaberg in Meerane.
Lucas Walther (r., hier in einer früheren Partie gegen Oelsnitz‘ Alexander Hartung) avancierte mit seinem Dreierpack zum Matchwinner beim 5:1-Sieg des VfB Annaberg in Meerane.
5:1-Auswärtssieg in Meerane: Dreifacher Walther macht Annaberger Fußballer froh
Von Frank Grunert
Der VfB Annaberg klettert nach dem ersten Auswärtssieg der Saison in der Tabelle der Sachsenklasse weiter nach oben. Dass sich die Personallage entspannt hat, macht sich auf dem Rasen bemerkbar.

Der Erfolgslauf des VfB Annaberg in der Fußball-Sachsenklasse hält weiter an. Beim Meeraner SV siegten die Kreisstädter mit 5:1 (2:0) und kletterten in der Tabelle auf Platz 8. Es war das sechste Spiel in Serie ohne Niederlage für die Annaberger und im sechsten Anlauf auch endlich der erste Auswärtssieg der Saison.
