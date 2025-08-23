60 Jahre lang Kampfrichter und Kommunikator: Oberwiesenthaler für große Verdienste geehrt

Annaberg
Gerd Häuer war nicht einfach nur ein Lehrer an der Kinder- und Jugendsportschule am Fichtelberg. Er war auch zur Stelle, wenn Rennen ausgetragen wurden und ausländische Gäste Hilfe brauchten.
Die Arbeit mit Kindern liebt Gerd Häuer ebenso wie den traditionellen Wintersport. Also hat er in seiner Heimatstadt Oberwiesenthal seit fast 60 Jahren beides kombiniert. Immer konnte der Wintersportclub Oberwiesenthal auf den mittlerweile 82-jährigen Kampfrichter bauen – so wie schon zuvor zu DDR-Zeiten der SC Traktor Oberwiesenthal. Als...
