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Buchbinder und Rallye-Enthusiast Simon-Peter Fröhlich nimmt sich der „Erze“-Programmhefte an.
Buchbinder und Rallye-Enthusiast Simon-Peter Fröhlich nimmt sich der „Erze“-Programmhefte an. Foto: D. Michel
Buchbinder und Rallye-Enthusiast Simon-Peter Fröhlich nimmt sich der „Erze“-Programmhefte an.
Buchbinder und Rallye-Enthusiast Simon-Peter Fröhlich nimmt sich der „Erze“-Programmhefte an. Foto: D. Michel
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61. Rallye Erzgebirge: Der Wegweiser für die Fans
Redakteur
Von Anna Neef
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Wenn die Deutsche Rallyemeisterschaft ab Donnerstag rund um Stollberg Fahrt aufnimmt, sind Zuschauer per Programmheft bestens informiert. Ein Lageplan de luxe.

Für manche ist es mehr als ein Programmheft. Für viele Fans der Rallye Erzgebirge ist es wertvolles Souvenir und Erinnerungsstück: das Programmheft. Bei Simon-Peter Fröhlich, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchbinderei in Mitteldorf, werden die Seiten aneinandergereiht. Fröhlich darf als „Erze“-Urgestein gelten.
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