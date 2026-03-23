61. Rallye Erzgebirge: Der Wegweiser für die Fans

Wenn die Deutsche Rallyemeisterschaft ab Donnerstag rund um Stollberg Fahrt aufnimmt, sind Zuschauer per Programmheft bestens informiert. Ein Lageplan de luxe.

Für manche ist es mehr als ein Programmheft. Für viele Fans der Rallye Erzgebirge ist es wertvolles Souvenir und Erinnerungsstück: das Programmheft. Bei Simon-Peter Fröhlich, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchbinderei in Mitteldorf, werden die Seiten aneinandergereiht. Fröhlich darf als „Erze“-Urgestein gelten. Für manche ist es mehr als ein Programmheft. Für viele Fans der Rallye Erzgebirge ist es wertvolles Souvenir und Erinnerungsstück: das Programmheft. Bei Simon-Peter Fröhlich, Geschäftsführer der gleichnamigen Buchbinderei in Mitteldorf, werden die Seiten aneinandergereiht. Fröhlich darf als „Erze“-Urgestein gelten.