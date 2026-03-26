Aue
Linda und Gina-Loreen Apfelstädt teilen das Rallye-Gen. Bei der „Erze“ diesen Freitag und Sonnabend sehen sie sich zweimal: Die Mutter leitet die neuen Rundkurse, während ihre Tochter als Co-Pilotin mitfährt.
Wenn Linda Apfelstädt am Freitag und am Sonnabend den BMW E36 mit der Startnummer 32 auf die Rundkurse in Neukirchen und Waschleithe schickt, schlägt ihr Herz ein bisschen schneller. Denn auf dem Beifahrersitz von Peter Bleyl sitzt ihre Tochter Gina-Loreen. Die 19-Jährige erlebt damit ihr Debüt bei der Rallye Erzgebirge. „Es ist zugleich...
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