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Linda und Gina-Loreen Apfelstädt (r.) teilen das Rallye-Gen. Bei der „Erze“ leitet die Mutter zwei Rundkurse, während ihre Tochter als Co-Pilotin um Bestzeiten kämpft.
Linda und Gina-Loreen Apfelstädt (r.) teilen das Rallye-Gen. Bei der „Erze“ leitet die Mutter zwei Rundkurse, während ihre Tochter als Co-Pilotin um Bestzeiten kämpft. Foto: Denny Michel
Philip Geipel und Co-Pilotin Jenny Lerch wollen im Toyota GR Yaris Rally2 ihren Vorjahressieg verteidigen.
Philip Geipel und Co-Pilotin Jenny Lerch wollen im Toyota GR Yaris Rally2 ihren Vorjahressieg verteidigen. Foto: ADAC Motorsport
Stets spektakulär unterwegs und deshalb Publikumsliebling: Der achtfache tschechische Rallyemeister Václav Pech startet mit Beifahrer Petr Uhel im Citroën C3 Rally2.
Stets spektakulär unterwegs und deshalb Publikumsliebling: Der achtfache tschechische Rallyemeister Václav Pech startet mit Beifahrer Petr Uhel im Citroën C3 Rally2. Foto: Denny Michel
Linda und Gina-Loreen Apfelstädt (r.) teilen das Rallye-Gen. Bei der „Erze“ leitet die Mutter zwei Rundkurse, während ihre Tochter als Co-Pilotin um Bestzeiten kämpft.
Linda und Gina-Loreen Apfelstädt (r.) teilen das Rallye-Gen. Bei der „Erze“ leitet die Mutter zwei Rundkurse, während ihre Tochter als Co-Pilotin um Bestzeiten kämpft. Foto: Denny Michel
Philip Geipel und Co-Pilotin Jenny Lerch wollen im Toyota GR Yaris Rally2 ihren Vorjahressieg verteidigen.
Philip Geipel und Co-Pilotin Jenny Lerch wollen im Toyota GR Yaris Rally2 ihren Vorjahressieg verteidigen. Foto: ADAC Motorsport
Stets spektakulär unterwegs und deshalb Publikumsliebling: Der achtfache tschechische Rallyemeister Václav Pech startet mit Beifahrer Petr Uhel im Citroën C3 Rally2.
Stets spektakulär unterwegs und deshalb Publikumsliebling: Der achtfache tschechische Rallyemeister Václav Pech startet mit Beifahrer Petr Uhel im Citroën C3 Rally2. Foto: Denny Michel
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61. Rallye Erzgebirge: Dieses Mutter-Tochter-Gespann lebt für die Rallye
Redakteur
Von Anna Neef
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Linda und Gina-Loreen Apfelstädt teilen das Rallye-Gen. Bei der „Erze“ diesen Freitag und Sonnabend sehen sie sich zweimal: Die Mutter leitet die neuen Rundkurse, während ihre Tochter als Co-Pilotin mitfährt.

Wenn Linda Apfelstädt am Freitag und am Sonnabend den BMW E36 mit der Startnummer 32 auf die Rundkurse in Neukirchen und Waschleithe schickt, schlägt ihr Herz ein bisschen schneller. Denn auf dem Beifahrersitz von Peter Bleyl sitzt ihre Tochter Gina-Loreen. Die 19-Jährige erlebt damit ihr Debüt bei der Rallye Erzgebirge. „Es ist zugleich...
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Anna Neef
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