A-Jugend-Bundesliga: Handballer aus dem Erzgebirge greifen nach den Sternen

Die NSG EHV/Nickelhütte/Buteo der Auer Talentschmiede ist diesen Sonnabend und Sonntag Gastgeber für ein wichtiges Qualifikationsturnier. Und das Ziel steht außer Frage.

In diesem Turnier gipfelt die Saison: Am Sonnabend und Sonntag sind die A-Jugend-Handballer der Auer Talentschmiede, die in Sachsen zum Maß der Dinge gehören, Gastgeber für die Bundesliga-Qualifikation der U 19. „Wir wollen den Sprung in die nächste Runde schaffen“, sagt Jens Denecke, Jugendkoordinator bei der SG Nickelhütte. Den...