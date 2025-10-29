Abbruch nach dem zweiten Durchgang: Kegelbahn in Zschorlau streikt

Ein Defekt hat den Männern des ESV einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der Verbandsliga warten die Oldies des Vereins weiter auf einen Auswärtssieg.

Die Zschorlauer Seniorenkegler bleiben auswärts sieglos: In der 2. Verbandsliga unterlagen sie bei Stollberg mit 2:6 und 3215:3281. Uwe Reinhold, der für Mannschaftsleiter Stephan Thomalla einsprang, holte bei seinem Debüt in dieser Liga mit sehr guten 559 Kegeln den ersten Teampunkt. Dagegen verlor Ronny Georgi (476) sein Duell überraschend.... Die Zschorlauer Seniorenkegler bleiben auswärts sieglos: In der 2. Verbandsliga unterlagen sie bei Stollberg mit 2:6 und 3215:3281. Uwe Reinhold, der für Mannschaftsleiter Stephan Thomalla einsprang, holte bei seinem Debüt in dieser Liga mit sehr guten 559 Kegeln den ersten Teampunkt. Dagegen verlor Ronny Georgi (476) sein Duell überraschend....