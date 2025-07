Abenteuer Landesliga beginnt: Thalheimer Kicker starten in den Trainingsbetrieb

Fünf Testspiele stehen bei Neu-Sachsenligist Tanne Thalheim bis zum Saisonauftakt auf dem Programm. Was den Spielplan betrifft, so hat sich der Wunsch des Vereins erfüllt.

Während die Fußballer des FC Stollberg bereits seit dieser Woche wieder auf den Trainingsplatz gehen und am Sonntag ihr erstes Testspiel bestreiten, dürfen die Kicker des SV Tanne Thalheim am Wochenende noch einmal durchschnaufen. Am Montag steigt aber auch der frischgebackene Landesligist wieder ins Training ein. Dann bleiben noch vier Wochen...