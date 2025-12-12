Abschluss auf der Matte und Erfolgsdruck am Netz: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge

Zschopau
Für die Gelenauer Ringer steht der letzte Saisonkampf an. Auch Zschopaus Volleyballer genießen Heimrecht. Doch es sind noch mehr Teams aus der Region noch einmal im Einsatz.
Während die Gelenauer Ringer und die Zschopauer Volleyballer in der Liga gefordert sind, wollen es die Marienberger Handballerinnen ins Viertelfinale des Sachsenpokals schaffen. Auch in der Fußball-Sachsenklasse wird noch gespielt.
