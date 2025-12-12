MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mit den Gelenauer Ringern absolviert Robert Krause (rechts) noch ein letztes Mal gefordert.
Mit den Gelenauer Ringern absolviert Robert Krause (rechts) noch ein letztes Mal gefordert. Bild: Heiko Neubert
Mit den Gelenauer Ringern absolviert Robert Krause (rechts) noch ein letztes Mal gefordert.
Mit den Gelenauer Ringern absolviert Robert Krause (rechts) noch ein letztes Mal gefordert. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Abschluss auf der Matte und Erfolgsdruck am Netz: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Gelenauer Ringer steht der letzte Saisonkampf an. Auch Zschopaus Volleyballer genießen Heimrecht. Doch es sind noch mehr Teams aus der Region noch einmal im Einsatz.

Während die Gelenauer Ringer und die Zschopauer Volleyballer in der Liga gefordert sind, wollen es die Marienberger Handballerinnen ins Viertelfinale des Sachsenpokals schaffen. Auch in der Fußball-Sachsenklasse wird noch gespielt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
10:30 Uhr
2 min.
In Meerane rattern die Kettensägen: Wie lange Teile des Schillerparks für Spaziergänger tabu sind
Die Wege oberhalb des Gondelteiches präsentieren sich nach der Forstmaßnahme im schlechten Zustand.
Neben Birken und Pappeln werden auch Eichen und Buchen gefällt - insgesamt rund 800 Festmeter. Auch nach dem Abschluss der aktuellen Maßnahme lauert weiter eine Gefahr.
Holger Frenzel
30.10.2025
4 min.
Zwei brisante Derbys und ein Saisonstart: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Seinen Rückwärtssalto, mit dem Gerard Kurniczak fast immer seine Siege feiert, würde der Gelenauer Ringer am Samstag gern auch in Lugau vollziehen.
Sowohl Gelenaus Regionalliga-Ringer als auch die Marienberger Sachsenklasse-Kicker bekommen es am Samstag mit Lokalrivalen aus dem Erzgebirge zu tun. In einer anderen Sportart ertönt der Startschuss.
Andreas Bauer
10:29 Uhr
2 min.
Seen im Nordosten Sachsens öffnen dauerhaft für Boote
Auf dem Geierswalder See dürfen nun auf weiteren Flächen Boote fahren. (Archivbild)
Ab sofort dürfen Boote auf weiteren Flächen des Geierswalder und des Partwitzer Sees nahe Hoyerswerda fahren. Es gibt aber auch Ausnahmen.
05.12.2025
4 min.
Das Sportwochenende in der Region Marienberg: Ein heißes Derby im Ringen und das letzte Heimspiel des Jahres für Motor
Tim Krasnickij (l., hier gegen Aues Willi Weiß) und die Gelenauer Ringer peilen den Titel in der Regionalliga an.
Während die Marienberger Fußballer zum letzten Heimspiel des Jahres antreten, sind die Gelenauer Ringer sowie die Volleyballer aus Zschopau auswärts gefordert. Was am Sport-Wochenende in der Region los ist, zeigt die „Freie Presse“.
Frank Grunert
11.12.2025
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel