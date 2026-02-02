MENÜ
Hier bringt der Zschopauer Paul Pezold (links) den Ball vorbei am Dresdner Block.
Hier bringt der Zschopauer Paul Pezold (links) den Ball vorbei am Dresdner Block. Bild: Ingo Heinemann
Zschopau
Abstiegs- statt Medaillenkampf: Krimi lässt Volleyball-Regionalligist aus dem Erzgebirge jubeln
Von Andreas Bauer
In den vergangenen Jahren schien der VC Zschopau Bronze fast schon abonniert zu haben. Nun findet sich das Team in einer ganz anderen Tabellenregion wieder – nimmt die Situation aber gut an.

Hin und her wogte das Geschehen. Holten sich die Zschopauer Volleyballer den ersten Satz mit 27:25, so schnappten sich die Gäste vom USV TU Dresden den noch längeren vierten Durchgang mit 30:28. Zwischenzeitlich hatten beide Teams jeweils ein „klares“ 25:22 gefeiert, sodass die Entscheidung in dieser packenden Partie der Regionalliga Ost im...
