Abstiegs- statt Medaillenkampf: Krimi lässt Volleyball-Regionalligist aus dem Erzgebirge jubeln

In den vergangenen Jahren schien der VC Zschopau Bronze fast schon abonniert zu haben. Nun findet sich das Team in einer ganz anderen Tabellenregion wieder – nimmt die Situation aber gut an.

Hin und her wogte das Geschehen. Holten sich die Zschopauer Volleyballer den ersten Satz mit 27:25, so schnappten sich die Gäste vom USV TU Dresden den noch längeren vierten Durchgang mit 30:28. Zwischenzeitlich hatten beide Teams jeweils ein „klares“ 25:22 gefeiert, sodass die Entscheidung in dieser packenden Partie der Regionalliga Ost im... Hin und her wogte das Geschehen. Holten sich die Zschopauer Volleyballer den ersten Satz mit 27:25, so schnappten sich die Gäste vom USV TU Dresden den noch längeren vierten Durchgang mit 30:28. Zwischenzeitlich hatten beide Teams jeweils ein „klares“ 25:22 gefeiert, sodass die Entscheidung in dieser packenden Partie der Regionalliga Ost im...