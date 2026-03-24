Abstiegskampf in der Volleyball-Regionalliga: Druck auf Zschopau wächst

Den VC-Männern aus der Motorradstadt stehen im Saisonendspurt zwei schwierige Aufgaben bevor. In Delitzsch hätten sie sich Luft verschaffen können, doch es kam anders.

In der Regionalliga Ost stehen die Volleyballer des VC Zschopau vor ihren beiden letzten Saisonspielen mächtig unter Druck. Als Tabellenachter rangiert das Team von Trainer Rico Fritzsch unmittelbar vor der Abstiegszone – nur die bessere Satzbilanz hält den punktgleichen SV Kreuzschule Dresden (9.) auf Distanz. „Mit einem Sieg hätten wir... In der Regionalliga Ost stehen die Volleyballer des VC Zschopau vor ihren beiden letzten Saisonspielen mächtig unter Druck. Als Tabellenachter rangiert das Team von Trainer Rico Fritzsch unmittelbar vor der Abstiegszone – nur die bessere Satzbilanz hält den punktgleichen SV Kreuzschule Dresden (9.) auf Distanz. „Mit einem Sieg hätten wir...