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Mittelblocker Nils Kindel (Mitte) wurde in Delitzsch zum Zschopauer MVP gekürt.
Mittelblocker Nils Kindel (Mitte) wurde in Delitzsch zum Zschopauer MVP gekürt. Foto: Ingo Heinemann
Mittelblocker Nils Kindel (Mitte) wurde in Delitzsch zum Zschopauer MVP gekürt.
Mittelblocker Nils Kindel (Mitte) wurde in Delitzsch zum Zschopauer MVP gekürt. Foto: Ingo Heinemann
Zschopau
Abstiegskampf in der Volleyball-Regionalliga: Druck auf Zschopau wächst
Von Andreas Bauer
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Den VC-Männern aus der Motorradstadt stehen im Saisonendspurt zwei schwierige Aufgaben bevor. In Delitzsch hätten sie sich Luft verschaffen können, doch es kam anders.

In der Regionalliga Ost stehen die Volleyballer des VC Zschopau vor ihren beiden letzten Saisonspielen mächtig unter Druck. Als Tabellenachter rangiert das Team von Trainer Rico Fritzsch unmittelbar vor der Abstiegszone – nur die bessere Satzbilanz hält den punktgleichen SV Kreuzschule Dresden (9.) auf Distanz. „Mit einem Sieg hätten wir...
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