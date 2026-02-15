Achter Sieg in Folge: Drittliga-Handballer aus dem Erzgebirge sind auch in Brandenburg nicht zu stoppen

Beim Oranienburger HC hatte der EHV Aue zunächst seine Probleme. Dass die Punkte am Ende dennoch an die Gäste gingen, lag laut Manager Rüdiger Jurke diesmal nicht an der spielerischen Stärke.

Im Vergleich zu anderen Auswärtsspielen war es diesmal eine kurze Heimreise. Trotzdem blieben den Drittliga-Handballern des EHV Aue am Samstagabend etwa vier Stunden in ihrem Bus, um die Partie beim Oranienburger HC noch einmal Revue passieren zu lassen. Grund dafür gab es laut Rüdiger Jurke durchaus, denn die Erzgebirger hatten in Brandenburg...