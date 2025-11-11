Achtungserfolg: Junger Erzgebirger pflügt erfolgreich durchs Gelände

Ben Raschke vom MC Grünhain gehört zu Sachsens besten Enduro-Talenten. Auf dem Motorrad fühlt sich der Elfjährige pudelwohl.

Jeweils in die Top 10 von drei Meisterschaften war Ben Raschke voriges Jahr gefahren. Diese Saison, es ist erst die zweite überhaupt für den Schüler, hat es der junge Motocross- und Enduro-Pilot noch besser gemacht. Denn der Elfjährige vom MC Grünhain preschte aufs Podest.