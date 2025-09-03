Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Faustballsport hat in Rittersgrün seit 75 Jahren Tradition.
Der Faustballsport hat in Rittersgrün seit 75 Jahren Tradition. Bild: Felix Georgi
Der Faustballsport hat in Rittersgrün seit 75 Jahren Tradition.
Der Faustballsport hat in Rittersgrün seit 75 Jahren Tradition. Bild: Felix Georgi
Aue
Alleinstellungsmerkmal: Wie sich ein kleiner Ort im Erzgebirge seine Faustball-Tradition erhält
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange Zeit sah es nicht mehr danach aus. Aber Rittersgrün bleibt die Faustball-Hochburg im Erzgebirge. Zu verdanken ist das einem Kreis engagierter Leute, die mit diesem Spiel groß geworden sind.

Das schönste Geschenk zu „75 Jahre Faustball“ in Rittersgrün haben sich die Sportler selbst beschert. Die Ü 35 des Vereins tritt am kommenden Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft an. Dann trifft die Mannschaft aus dem Erzgebirge sogar auf einen ehemaligen Welt- und Europameister, wie Frank Blechschmidt sagt. Denn Steve Schmutzler, ein...
