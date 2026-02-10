Als Quereinsteiger zur Cyclocross-WM: Einstiger Triathlet findet im Erzgebirge sein Glück

Zschopau
Zunächst ist Jan Prell auch gelaufen und geschwommen. Inzwischen ist der 17-Jährige im Radsattel äußerst erfolgreich – auch dank der guten Betreuung beim RSV 54 Venusberg.
Im niederländischen Hulst haben die besten Querfeldein-Spezialisten unter den Radsportlern um die Medaillen der Weltmeisterschaften im Cyclocross gekämpft. Zum 60-köpfigen Feld der U19-Junioren gehörte mit Jan Prell ein Vertreter des RSV 54 Venusberg, der das beste Ergebnis aus deutscher Sicht erreichte. Der 17-Jährige krönte damit eine...
