Bei der WM in den Niederlanden durfte sich Jan Prell vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse beweisen.
Bei der WM in den Niederlanden durfte sich Jan Prell vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse beweisen. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Als Quereinsteiger zur Cyclocross-WM: Einstiger Triathlet findet im Erzgebirge sein Glück
Von Andreas Bauer
Zunächst ist Jan Prell auch gelaufen und geschwommen. Inzwischen ist der 17-Jährige im Radsattel äußerst erfolgreich – auch dank der guten Betreuung beim RSV 54 Venusberg.

Im niederländischen Hulst haben die besten Querfeldein-Spezialisten unter den Radsportlern um die Medaillen der Weltmeisterschaften im Cyclocross gekämpft. Zum 60-köpfigen Feld der U19-Junioren gehörte mit Jan Prell ein Vertreter des RSV 54 Venusberg, der das beste Ergebnis aus deutscher Sicht erreichte. Der 17-Jährige krönte damit eine...
