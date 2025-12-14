Am Ende Platz vier: Thalheimer Ringer verpassen letzte Chance auf eine Medaille in der Regionalliga

Mit 10:14 haben die Erzgebirger am Samstag den Rückkampf gegen Mitkonkurrent Werdau vor heimischer Kulisse verloren. Eine Runde vor Saisonende ist auch der Titelkampf entschieden.

Es steht fest: Die Ringer des RV Thalheim werden die Regionalliga-Saison 2025 ohne Medaille abschließen. Wie im Vorjahr belegen die Erzgebirger am Ende Platz vier in der Abschlusstabelle – daran kann auch der letzte noch ausstehende Kampf in Artern nichts mehr ändern.