MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thalheims Michal Zelenka (rechts) brannte gegen Sean Knauerhase ein Feuerwerk ab.
Thalheims Michal Zelenka (rechts) brannte gegen Sean Knauerhase ein Feuerwerk ab. Bild: Ramona Schwabe
Thalheims Michal Zelenka (rechts) brannte gegen Sean Knauerhase ein Feuerwerk ab.
Thalheims Michal Zelenka (rechts) brannte gegen Sean Knauerhase ein Feuerwerk ab. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Am Ende Platz vier: Thalheimer Ringer verpassen letzte Chance auf eine Medaille in der Regionalliga
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 10:14 haben die Erzgebirger am Samstag den Rückkampf gegen Mitkonkurrent Werdau vor heimischer Kulisse verloren. Eine Runde vor Saisonende ist auch der Titelkampf entschieden.

Es steht fest: Die Ringer des RV Thalheim werden die Regionalliga-Saison 2025 ohne Medaille abschließen. Wie im Vorjahr belegen die Erzgebirger am Ende Platz vier in der Abschlusstabelle – daran kann auch der letzte noch ausstehende Kampf in Artern nichts mehr ändern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:53 Uhr
2 min.
Regionalliga: Thalheimer Ringer wollen letzte Medaillenchance nutzen
Leon Kolbe (rechts), hier gegen Gelenaus Illja Karakash, ist derzeit in glänzender Form.
Nur mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Werdau leben die Hoffnungen für den RVT weiter. Die Lugauer Eichenkränze wollen derweil noch einen Rang gutmachen.
Jürgen Werner
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
01.12.2025
4 min.
Nach dem Sieg in Aue: Thalheimer Ringer mischen in der Regionalliga weiter im Kampf um die Medaillen mit
Thalheims Michal Zelenka (oben) fuhr gegen den Auer Robert Schröder einen knappen Punktsieg ein.
Der Tabellenvierte aus dem Zwönitztal tat sich beim 19:10 nur im ersten Durchgang schwer. Weiterhin wenig läuft derweil in Lugau zusammen - die Eichenkränze kassierten bereits ihre elfte Saisonpleite.
Jürgen Werner
Mehr Artikel