Amazonen fordern Marienbergerinnen

In der Sachsenliga müssen die Handballerinnen des HSV Marienberg beim AAC Amazonen Leipzig aufs Parkett. In ihrem vorletzten Saisonspiel, das am Sonnabend zu einem absoluten Härtetest wird, sind die zweitplatzierten Messestädterinnen favorisiert. Während es für die HSV-Sieben in der 19.30 Uhr beginnenden Begegnung nur um die...