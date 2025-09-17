Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Miners (grüne Trikots) haben im letzten Spiel noch einmal alles gegeben.
Bild: Thomas Fritzsch
Die Miners (grüne Trikots) haben im letzten Spiel noch einmal alles gegeben.
Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
American Football: Dezimierte Erzgebirger retten ihre Ehre – und die Lizenz
Von Andreas Bauer
Trotz akuter Personalnot haben die Miners ihr letztes Saisonspiel bei den Vogtland Rebels über die Bühne gebracht. Ein Nichtantritt hätte für den Verbandsligisten fatale Folgen nach sich gezogen.

Zu einem Touchdown hat es für die Erzgebirge Miners im letzten Saisonspiel der Verbandsliga Mitteldeutschland nicht gereicht. Nicht einmal ein Field Goal brachte das American-Football-Team aus Bärenstein bei den Vogtland Rebels zustande, sodass es in Treuen am Ende 29:0 für die Hausherren stand. Doch Frust war bei den Gästen keineswegs zu...
