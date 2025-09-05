Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eröffnet wird der Heimspieltag in Bärenstein diesen Sonntag bereits um 11 Uhr mit einem Testspiel des U-17-Teams.
Eröffnet wird der Heimspieltag in Bärenstein diesen Sonntag bereits um 11 Uhr mit einem Testspiel des U-17-Teams.
Annaberg
American Football: Erzgebirge Miners greifen nach Silber
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Verbandsliga-Aufsteiger hat der Lokalvertreter schon jetzt eine tolle Saison hingelegt. Mit dem Klassenerhalt gibt sich das Team aber vor dem letzten Heimspiel in Bärenstein nicht zufrieden.

Das letzte Heimspiel, das die Erzgebirge Miners in dieser Saison bestreiten, soll für die American-Football-Fans der Region zu einer großen Party werden. „Alle Zuschauer, die unsere Fanbekleidung tragen, sowie alle Vertreter von Blaulicht-Organisationen wie Feuerwehr, DRK oder Polizei haben freien Eintritt“, erklärt der Sportliche Leiter...
