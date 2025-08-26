American Football: Erzgebirge Miners mit klarem Statement

In der Verbandsliga Mitteldeutschland ist dem Team aus Bärenstein ein Podestplatz sicher. Grund dafür war der Sieg gegen Freiberg, der die Gastgeber sogar von mehr träumen lässt.

Als Aufsteiger war es für die Erzgebirge Miners zunächst nicht ganz klar, wo die Reise in der Verbandsliga Mitteldeutschland hingeht. „Jetzt haben wir ein klares Statement gesetzt, dass wir in die fünfthöchste Liga gehören", sagt Dominic Oertel nach dem sechsten von insgesamt acht Spieltagen. An diesem konnte das Bärensteiner...