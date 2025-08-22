American-Football-Team aus dem Erzgebirge träumt vom Silber-Coup

Annaberg
Während die Saison in der NFL noch nicht mal begonnen hat, neigt sie sich in der Verbandsliga Mitteldeutschland allmählich dem Ende entgegen. Trotzdem haben die Miners noch viel vor.
Drei Wochen haben die Erzgebirge Miners im Sommer mal komplett abgeschaltet. Mitte Juli begannen aber schon wieder die Trainingseinheiten, denn in der Verbandsliga Mitteldeutschland stehen ja noch drei der insgesamt acht Spieltage aus. Weiter geht es für das American-Football-Team aus Bärenstein diesen Sonntag um 15 Uhr mit einem Heimspiel, das...
