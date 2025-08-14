Anmeldung zum Skat-Turnier im Erzgebirge beginnt

Annaberg
Die Veranstaltung kürt den besten Skatspieler der Region. Ausgetragen wird sie in Bärenstein.
Für die Erzgebirgs-Kreismeisterschaft im Skat Anfang nächsten Monats werden ab sofort die Anmeldungen entgegengenommen. Das Turnier findet am Sonntag, 7. September, ab 10 Uhr im Sächsischen Haus in Bärenstein statt, teilte Uwe Langer, Vorsitzender des SC Binge-Buben Geyer, mit. Es ist offen für alle Skatspieler aus dem Erzgebirgskreis....
