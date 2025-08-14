Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer hat das beste Blatt? Bei der Kreismeisterschaft wird Anfang September der beste erzgebirgische Spieler gesucht.
Wer hat das beste Blatt? Bei der Kreismeisterschaft wird Anfang September der beste erzgebirgische Spieler gesucht. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Wer hat das beste Blatt? Bei der Kreismeisterschaft wird Anfang September der beste erzgebirgische Spieler gesucht.
Wer hat das beste Blatt? Bei der Kreismeisterschaft wird Anfang September der beste erzgebirgische Spieler gesucht. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Annaberg
Anmeldung zum Skat-Turnier im Erzgebirge beginnt
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstaltung kürt den besten Skatspieler der Region. Ausgetragen wird sie in Bärenstein.

Für die Erzgebirgs-Kreismeisterschaft im Skat Anfang nächsten Monats werden ab sofort die Anmeldungen entgegengenommen. Das Turnier findet am Sonntag, 7. September, ab 10 Uhr im Sächsischen Haus in Bärenstein statt, teilte Uwe Langer, Vorsitzender des SC Binge-Buben Geyer, mit. Es ist offen für alle Skatspieler aus dem Erzgebirgskreis....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
25.06.2025
2 min.
Thalheim feiert weiter: Nun folgt die Premiere des Dreitannenlaufs
Bürgermeister Nico Dittmann, hier im März bei der Bekanntgabe des Stadtfestprogramms, übernimmt bei der Premiere des Dreitannenlaufs die Aufwärmrunde.
Die Festwoche zu 100 Jahre Stadtrecht wird am Freitag sportlich fortgesetzt. Der 1. Dreitannenlauf mit Routen zwischen 500 Metern und zehn Kilometern ist nicht nur etwas für Läufer.
Sandra Häfner
24.07.2025
3 min.
Kinder im Erzgebirge entdecken die Freude am „Spiel der Könige“
Die siebenjährigen Jacob Hartling (l.) und Bela Schmidt haben viel Freude am Schachspiel.
Seit 160 Jahren wird in Annaberg Schach gespielt. Um den Nachwuchs für diesen Denksport zu begeistern, setzt der Verein auf Einsteigerkurse. Und lädt für Anfang August zur Kreismeisterschaft ein.
Thomas Fritzsch
Mehr Artikel