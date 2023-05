Annaberger feiern bis tief in die Nacht

Ob Patrick Salzer am Montagmorgen noch seine Stimme hatte, schien gewiss nicht selbstverständlich zu sein. Doch sie existierte. "Ist aber immer noch angekratzt", scherzt der Trainer des VfB Annaberg II, der mit seiner Mannschaft am Sonntag den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Erzgebirgsliga vollendet hat und damit eine dominante...