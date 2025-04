Annaberger Handballer wollen gegen Limbach-Oberfrohna II nachlegen

Nachdem vergangene Woche in Rodewisch endlich der Knoten geplatzt ist, wollen die Kreisstädter in der Regionsliga nach dem Negativ- nun einen Erfolgslauf starten. Allerdings ist der Kontrahent nicht einfach einzuschätzen.

Nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel bei den Rodewischer Handballwölfen wollen die Handballer des HC Annaberg-Buchholz in der Regionsliga den nächsten Erfolg einfahren. Gegner am Samstag (16 Uhr) in der Silberlandhalle ist die zweite Mannschaft des Oberligisten BSV Limbach-Oberfrohna.