Gegen den Radefelder SV bejubelten die VfB-Kicker vier Tore. Bild: Thomas Fritzsch
Gegen den Radefelder SV bejubelten die VfB-Kicker vier Tore. Bild: Thomas Fritzsch
Gegen den Radefelder SV bejubelten die VfB-Kicker vier Tore.
Gegen den Radefelder SV bejubelten die VfB-Kicker vier Tore. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Annaberger Kicker dürfen vom nächsten großen Pokal-Los träumen
Von Andreas Bauer
Im Oktober vergangenen Jahres traf der VfB im Sachsenpokal auf Erzgebirge Aue. Die Voraussetzungen für ein ähnliches Szenario wurden nun geschaffen, auch wenn der Coach andere Prioritäten setzt.

Diese Aufgabe hatte sich Lars Walther ganz anders vorgestellt. „Es war nicht viel, was an Gegenwehr kam“, sagt der Annaberger Coach über die zweite Runde im Fußball-Sachsenpokal, in der sein VfB mit dem Radefelder SV leichtes Spiel hatte. Obwohl die Gäste als Tabellenelfter der Landesklasse Nord auf gleicher Ebene aktiv sind, wurde am...
