Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für Manfred Geipel, Susan Reichelt - die diesmal in die Rolle der Betreuerin schlüpfte -, Uwe Sura und Yves Golda (v. l. n. r.) hat sich die Reise in die Oberpfalz gelohnt.
Für Manfred Geipel, Susan Reichelt - die diesmal in die Rolle der Betreuerin schlüpfte -, Uwe Sura und Yves Golda (v. l. n. r.) hat sich die Reise in die Oberpfalz gelohnt. Bild: Yves Golda
Für Manfred Geipel, Susan Reichelt - die diesmal in die Rolle der Betreuerin schlüpfte -, Uwe Sura und Yves Golda (v. l. n. r.) hat sich die Reise in die Oberpfalz gelohnt.
Für Manfred Geipel, Susan Reichelt - die diesmal in die Rolle der Betreuerin schlüpfte -, Uwe Sura und Yves Golda (v. l. n. r.) hat sich die Reise in die Oberpfalz gelohnt. Bild: Yves Golda
Annaberg
Annaberger Kraftsportler räumen erneut in Bayern ab
Von Frank Grunert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem sie vor zwei Wochen schon bei den Deutschen Meisterschaften im Kreuzheben erfolgreich waren, sammelten die Erzgebirger auch im Bankdrücken einige Medaillen. Die aus Holz war diesmal nicht dabei.

Wieder Bayer, wieder eine Deutsche Meisterschaft, wieder eine ordentliche Bilanz. Zwei Wochen nachdem die Erzgebirger bereits bei den nationalen Titelkämpfen im Kreuzheben in Randersacker abräumten, kehrten sie nun mit drei Medaillen von der Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken aus Oberölsbach zurück.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
14.10.2025
4 min.
Kraftsport: Lebende Legende aus Klingenthal hört auf – nach 50 Jahren!
Horst Echtner in der heimischen „Folterkammer“. Nach 50 Jahren Wettkampf ist jetzt Feierabend.
Horst Echtner ist der wohl erfolgreichste Sportler der Region: 22 Medaillen holte er bei Welt- und Europameisterschaften, wurde zehnmal Deutscher Meister und stellte 29 nationale Rekorde auf. Nun hört der 73-Jährige nach einem halben Jahrhundert Sport mit den Wettkämpfen auf.
Thomas Gräf
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
15.10.2025
3 min.
Annaberger Kraftsportler räumen bei nationalen Titelkämpfen ab
Susan Reichelt sicherte sich nicht nur den DM-Titel, sondern auch eine besondere Trophäe.
Mit sechs Sportlern nach Bayern gereist, mit vier Medaillen zurückgekehrt: Für die Kreisstädter hat sich die Reise zur DM im Kreuzheben gelohnt.
Frank Grunert
27.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel