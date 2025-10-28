Annaberger Kraftsportler räumen erneut in Bayern ab

Nachdem sie vor zwei Wochen schon bei den Deutschen Meisterschaften im Kreuzheben erfolgreich waren, sammelten die Erzgebirger auch im Bankdrücken einige Medaillen. Die aus Holz war diesmal nicht dabei.

Wieder Bayer, wieder eine Deutsche Meisterschaft, wieder eine ordentliche Bilanz. Zwei Wochen nachdem die Erzgebirger bereits bei den nationalen Titelkämpfen im Kreuzheben in Randersacker abräumten, kehrten sie nun mit drei Medaillen von der Deutschen Meisterschaft im Bankdrücken aus Oberölsbach zurück.