Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Annaberg steigt das Spitzenspiel der Landesklasse West.
In Annaberg steigt das Spitzenspiel der Landesklasse West. Bild: Symbolbild/Pasko Maksim - stock.adobe.com
In Annaberg steigt das Spitzenspiel der Landesklasse West.
In Annaberg steigt das Spitzenspiel der Landesklasse West. Bild: Symbolbild/Pasko Maksim - stock.adobe.com
Annaberg
Annaberger Landesklasse-Kicker bitten zum Spitzenspiel
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Trubel um die Pokal-Auslosung, die dem VfB den CFC bescherte, ist Konzentration gefragt. Schließlich kommt am Sonntag der Tabellenführer.

Die Auslosung der dritten Runde im Fußball-Sachsenpokal, die seinem Team den Chemnitzer FC bescherte, nimmt Annabergs Trainer Lars Walther mit Humor. „Das sind wir ja inzwischen gewöhnt“, sagt der Coach nach dem Vorjahresduell gegen Erzgebirge Aue. Der Trubel wird nach Walthers Einschätzung keinen negativen Einfluss haben auf das Spiel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:26 Uhr
2 min.
Chorfestival "chor.com" in Leipzig bekommt 240.000 Euro
Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) sieht das Geld im Bereich der Chöre, die unter der Coronazeit besonders litten, gut investiert.
Das Chorfestival "chor.com" zieht 2026 nach Leipzig - unterstützt mit 240.000 Euro vom Freistaat. Kulturministerin Klepsch erhofft sich langfristige Effekte.
20:49 Uhr
3 min.
Neun-Tore-Spektakel: Annaberger Landesklasse-Kicker bieten dem Titelfavoriten Paroli
In dieser Szene setzt sich Valentin Breitfeld vom VfB Annaberg gegen die Schönecker Abwehr durch.
Obwohl es am Ende nicht zu einem Punkt reichte, war VfB-Trainer Lars Walther am Sonntag stolz auf seine Mannschaft. Schließlich hatte die den Spitzenreiter aus dem Vogtland ins Wanken gebracht.
Andreas Bauer
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
18:07 Uhr
3 min.
Nach Aue nun der Chemnitzer FC: Nächstes Hammerlos im Fußball-Sachsenpokal bringt für Annaberg viel Arbeit mit sich
Bereits im Vorjahr freute sich VfB-Präsident Willy Beckert gegen Aue über eine riesige Fankulisse.
Die Auslosung bescherte dem VfB die Himmelblauen. Dem Vorjahresduell mit dem FCE folgt somit das nächste Highlight, für das aber wohl deutlich mehr Auflagen zu erfüllen sind.
Andreas Bauer
14:30 Uhr
1 min.
Plauener Chor fährt auf Konzertreise nach Graz
2022 sang der Chor unter Leitung von Kathrin Büchold (rechts) in der Johanniskirche.
600 Kilometer liegen zwischen Plauen und der Stadt in der österreichischen Steiermark. Dorthin geht’s für den Kammerchor des Lessing-Gymnasiums.
Sabine Schott
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
Mehr Artikel