Annaberger Landesklasse-Kicker bitten zum Spitzenspiel

Nach dem Trubel um die Pokal-Auslosung, die dem VfB den CFC bescherte, ist Konzentration gefragt. Schließlich kommt am Sonntag der Tabellenführer.

Die Auslosung der dritten Runde im Fußball-Sachsenpokal, die seinem Team den Chemnitzer FC bescherte, nimmt Annabergs Trainer Lars Walther mit Humor. „Das sind wir ja inzwischen gewöhnt", sagt der Coach nach dem Vorjahresduell gegen Erzgebirge Aue. Der Trubel wird nach Walthers Einschätzung keinen negativen Einfluss haben auf das Spiel...