Annaberger Pokalkracher gegen den CFC: Erfahrungen aus dem Vorjahr helfen bei der Organisation

Letztes Jahr die Veilchen, dieses Jahr die Himmelblauen: Der VfB Annaberg erwartet am Samstag im Sachsenpokal wieder einen großen Namen des sächsischen Fußballs. Von den Erfahrungen des Vorjahres konnten die Kreisstädter profitieren.

Nein, beklagen will sich Willy Beckert sicher nicht über das Losglück des VfB Annaberg im Sachsenpokal. Empfingen die Kreisstädter im vergangenen Jahr schon die Auer Veilchen auf dem Kurt-Löser-Sportplatz, gastiert an diesem Samstag ab 14.30 Uhr der Regionalligist Chemnitzer FC beim VfB. „Es hätte uns schlechter treffen können", sagt...