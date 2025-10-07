Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im vergangenen Jahr strömten 2500 Zuschauer gegen den FC Erzgebirge auf den Kurt-Löser-Sportplatz. Gegen den CFC soll es wieder so voll werden.
Im vergangenen Jahr strömten 2500 Zuschauer gegen den FC Erzgebirge auf den Kurt-Löser-Sportplatz. Gegen den CFC soll es wieder so voll werden.
Annaberg
Annaberger Pokalkracher gegen den CFC: Noch sind Tickets verfügbar
Von Frank Grunert
Wer das Spiel des VfB gegen den Regionalligisten aus Chemnitz am Samstag nicht verpassen will, hat noch die Chance auf eine Karte. Bei den Vorbereitungen läuft für den Verein indes alles nach Plan.

Über fehlendes Losglück konnte sich der VfB Annaberg im Fußball-Sachsenpokal zuletzt nicht beklagen. Kam es in der vergangenen Saison schon zum Erzgebirgskracher gegen den Drittligisten aus Aue, zogen die Kreisstädter in diesem Jahr mit dem Regionalligisten aus Chemnitz wieder einen hochklassigen Gegner. Am kommenden Samstag (14.30 Uhr) sind...
