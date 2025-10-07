Annaberger Pokalkracher gegen den CFC: Noch sind Tickets verfügbar

Annaberg
Wer das Spiel des VfB gegen den Regionalligisten aus Chemnitz am Samstag nicht verpassen will, hat noch die Chance auf eine Karte. Bei den Vorbereitungen läuft für den Verein indes alles nach Plan.
Über fehlendes Losglück konnte sich der VfB Annaberg im Fußball-Sachsenpokal zuletzt nicht beklagen. Kam es in der vergangenen Saison schon zum Erzgebirgskracher gegen den Drittligisten aus Aue, zogen die Kreisstädter in diesem Jahr mit dem Regionalligisten aus Chemnitz wieder einen hochklassigen Gegner. Am kommenden Samstag (14.30 Uhr) sind...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.