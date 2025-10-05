Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Vorentscheidung: Florian Weiß (Nummer 15) dreht nach seinem zweiten Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 jubelnd ab. Bild: Thomas Fritzsch
Die Vorentscheidung: Florian Weiß (Nummer 15) dreht nach seinem zweiten Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 jubelnd ab. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Annaberger Sachsenklasse-Kicker schießen sich gegen Mülsen den Frust von der Seele
Von Frank Grunert
Bislang verlief die Saison für die Kreisstädter anders als geplant. Und auch gegen Mülsen rannten sie einem Rückstand hinterher, zeigten dann aber Moral und setzten zum Befreiungsschlag an.

Nach sechs Spieltagen fiel das erste Zwischenfazit eindeutig aus: Der VfB Annaberg läuft den Erwartungen in der Sachsenklasse West hinterher. Nur ein Sieg, dafür schon vier Niederlagen – das hatten sich alle anders vorgestellt. Gegen den SV Blau-Gelb Mülsen zeigte die Mannschaft nach schwierigem Start aber wieder, was in ihr steckt und...
