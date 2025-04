Annaberger Tischtennisspieler lassen Schlettauer Meisterschaftsträume platzen

Mit dem 10:5-Derbysieg haben die Kreisstädter ihre starke Rückrunde in der Bezirksklasse gekrönt. Der Aufstiegszug ist für die Schlettauer trotz der Niederlage aber noch nicht abgefahren.

Der TTC Annaberg hat seine starke Rückrundenserie in der Tischtennis-Bezirksklasse (Gruppe 3) mit einem Derbysieg gekrönt. Zugleich ließen die Kreisstädter mit dem 10:5 gegen den TSV Schlettau die Meisterschaftsträume der Gäste platzen, blieben auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und setzten in ihrem letzten Punktspiel der Saison...