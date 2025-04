Annaberger wollen in Mülsen in die Erfolgsspur zurück

Zwei Siege und drei Niederlagen: Die Bilanz des VfB Annaberg im Jahr 2025 in der Fußball-Sachsenklasse ist überschaubar. In Mülsen sind die Erzgebirger Favorit, was in einer Liga voller Überraschungen aber nur wenig aussagt. In der Erzgebirgsliga will ein Duo den Schwung aus den Siegen zuletzt mitnehmen.

Dass der VfB Annaberg am vergangenen Wochenende erstmals seit dem 8. Spieltag wieder die Tabellenführung abgeben musste, war nach der 2:3-Niederlage gegen den VfB Auerbach II das geringste Problem von Lars Walther. Vielmehr bereitete dem Trainer des VfB der Auftritt seiner Elf Kopfzerbrechen, die mit teils groben Schnitzern den Vogtländern die... Dass der VfB Annaberg am vergangenen Wochenende erstmals seit dem 8. Spieltag wieder die Tabellenführung abgeben musste, war nach der 2:3-Niederlage gegen den VfB Auerbach II das geringste Problem von Lars Walther. Vielmehr bereitete dem Trainer des VfB der Auftritt seiner Elf Kopfzerbrechen, die mit teils groben Schnitzern den Vogtländern die...