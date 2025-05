Annberger Schachspieler stehen vor entspanntem Saisonabschluss

Heimrecht genießen die Denksportler der Region zum Saisonhalali. Dieses können die Aktiven ohne großen Druck angehen.

Entspannt in ihr Saison-Halali in der 2. Landesklasse (Staffel C) gehen die Denksportler des SC Annaberg-Buchholz, die zum Abschluss Heimrecht genießen. Am Sonntag (9 Uhr) treffen die fünftplatzierten Erzgebirger, die den Klassenerhalt schon in der Tasche haben, auf den SV Motor Hainichen (7.). Auch der BSV Ehrenfriedersdorf (5.) blickt in der...