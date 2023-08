Anpfiff mit vielen Fragezeichen

Es geht wieder los. Mit dem Spiel zwischen dem Oelsnitzer FC und Aufsteiger FV Blau-Weiß Königswalde startet am Sonnabend die Fußball-Erzgebirgsliga in ihre 13. Saison. Eine Spielzeit, in der sich die 14 Mannschaften viele spannende Duelle liefern werden, denn bereits in der vergangenen Runde zeigte sich, wie ausgeglichen das...