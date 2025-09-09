Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der winterlichen Fanmeile an der Kirche heizt der örtliche Posaunenchor den Teilnehmern ein.
Auf der winterlichen Fanmeile an der Kirche heizt der örtliche Posaunenchor den Teilnehmern ein. Bild: Thomas Fritzsch
Auf der winterlichen Fanmeile an der Kirche heizt der örtliche Posaunenchor den Teilnehmern ein.
Auf der winterlichen Fanmeile an der Kirche heizt der örtliche Posaunenchor den Teilnehmern ein. Bild: Thomas Fritzsch
Marienberg
Aperol Spritz im Kopf und Schaum im Haar: Wie eine junge Frau den Gassenlauf erlebt
Von Liv Grete Willsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum 16. Mal ist der Gassenlauf in Großrückerswalde über die Bühne gegangen. Liv Grete Willsch nimmt die 10,4 Kilometer jedes Jahr in Angriff. Ein Erlebnisbericht.

18 Uhr. Sportplatz Großrückerswalde. Der 16. Gassenlauf steht an. Auch dieses Jahr wage ich mich wieder an 10,4 Kilometer. Wenn ich privat eine Runde laufen gehe, wärme ich mich vorher nie auf. Da geht es einfach los. Heute sehe ich so viele Laufschuhe mit Namen wie Pegasus, Zoom Fly oder Metaspeed, dass ich gar nicht anders kann, als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:25 Uhr
4 min.
Bundesweiter Warntag per Sirene und Handy
Anzeigetafeln sind Teil des sogenannten Warnmittel-Mix, der sicherstellen soll, dass möglichst jeder eine Warnung erhält.
Mehr Sirenen, neue Technik: Beim alljährlichen Probealarm ist es mancherorts noch lauter geworden als 2024. Woran das liegt und was der Test gebracht hat.
Anne-Beatrice Clasmann, dpa
08.05.2025
3 min.
Trio aus dem Erzgebirge will in Radebeul den Mount Everest bezwingen
Am Wochenende schnürt Sören Guder in Radebeul seine Laufschuhe.
Ein Treppen-Marathon durch einen idyllischen Weinberg lockt am Wochenende 300 Teilnehmer aus mehreren Ländern an. Dazu gehört ein Team aus Großrückerswalde, das sich viel vorgenommen hat.
Karlheinz Schlegel
04.09.2025
3 min.
Mit 81 ist noch lange nicht Schluss: Oldie kann dem Reiz des Großrückerswalder Gassenlaufs einfach nicht widerstehen
Christoph May ist mit 81 Jahren der älteste bislang gemeldete Teilnehmer des Gassenlaufs.
Diesen Freitag geht es in Großrückerswalde wieder hoch hinaus. Zu den fast 600 Startern gehört auch ein erfahrener Lokalmatador, der mit dem Laufsport eigentlich schon abgeschlossen hatte.
Jan Görner
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
Mehr Artikel