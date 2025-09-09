Aperol Spritz im Kopf und Schaum im Haar: Wie eine junge Frau den Gassenlauf erlebt

Zum 16. Mal ist der Gassenlauf in Großrückerswalde über die Bühne gegangen. Liv Grete Willsch nimmt die 10,4 Kilometer jedes Jahr in Angriff. Ein Erlebnisbericht.

18 Uhr. Sportplatz Großrückerswalde. Der 16. Gassenlauf steht an. Auch dieses Jahr wage ich mich wieder an 10,4 Kilometer. Wenn ich privat eine Runde laufen gehe, wärme ich mich vorher nie auf. Da geht es einfach los. Heute sehe ich so viele Laufschuhe mit Namen wie Pegasus, Zoom Fly oder Metaspeed, dass ich gar nicht anders kann, als...