ATSV greift nach dem Strohhalm

Obwohl sich seine Mannschaft aus dem Pokalwettbewerb verabschiedet hat, sieht Tobias Ehrig den ATSV Gebirge/Gelobtland vor einem Endspiel. Im Nachholspiel gegen den Neustädtler SV müsse am Samstag ab 15 Uhr unbedingt ein Sieg her. "Sonst ist es für uns vorbei", sagt der Coach über die Zeit in der Fußball-Erzgebirgsliga. Ein...