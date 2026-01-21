MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch als Student bleibt Malte Kramer dem Speerwerfen treu.
Auch als Student bleibt Malte Kramer dem Speerwerfen treu. Bild: Andreas Bauer
Im Werferhaus mussten die Speerwerfer mit einem verkürzten Anlauf auskommen.
Im Werferhaus mussten die Speerwerfer mit einem verkürzten Anlauf auskommen. Bild: Andreas Bauer
Trotz des winterlichen Wetters boten sich auch den Hammerwerfern gute Bedingungen.
Trotz des winterlichen Wetters boten sich auch den Hammerwerfern gute Bedingungen. Bild: Andreas Bauer
Auch als Student bleibt Malte Kramer dem Speerwerfen treu.
Auch als Student bleibt Malte Kramer dem Speerwerfen treu. Bild: Andreas Bauer
Im Werferhaus mussten die Speerwerfer mit einem verkürzten Anlauf auskommen.
Im Werferhaus mussten die Speerwerfer mit einem verkürzten Anlauf auskommen. Bild: Andreas Bauer
Trotz des winterlichen Wetters boten sich auch den Hammerwerfern gute Bedingungen.
Trotz des winterlichen Wetters boten sich auch den Hammerwerfern gute Bedingungen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Auch als Student: Dieser Weitenjäger aus dem Erzgebirge bleibt seiner Leidenschaft treu
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer nicht den Sprung in den Bundeskader schafft, hört nach der U 18 meist auf mit der Leichtathletik. Speerwerfer Malte Kramer vom LV 90 Erzgebirge stellt eine Ausnahme dar. Und er halt noch viel vor.

Dieser Wettkampf hat sich gelohnt – sowohl für die Sportler als auch für die Veranstalter. „Die Anlage am Werferhaus ist super in Schuss. Dementsprechend sollten wir sie auch nutzen“, sagt Stützpunkt-Trainer Steve Harnapp vom LV 90 Erzgebirge über das Areal im Chemnitzer Sportforum, auf dem gerade der erste von drei Wettbewerben des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
13:30 Uhr
3 min.
Bäckerei aus dem Vogtland verlässt Edeka-Märkte: Was sind die Gründe dafür?
Bäcker Marcel Weidenmüller am Backofen. Künftig wird er Edeka nicht mehr beliefern.
Zwei Edeka-Filialen im Göltzschtal haben seit dieser Woche den regionalen Bäcker gewechselt. Der langjährige Lieferant ist traurig, und der Edeka-Kaufmann spricht Klartext.
Cornelia Henze und Florian Wunderlich
19.01.2026
1 min.
Dreifache Freude im Erzgebirge: Das sind Sachsens Leichtathleten des Jahres 2025
Steven Richter (Mitte) vom LV 90 Erzgebirge wurde als Sachsens Leichtathlet des Jahres 2025 geehrt.
Bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Chemnitz hat der sächsische Verband Ehrungen vorgenommen. In den Mittelpunkt rückte dabei der LV 90 Erzgebirge.
Andreas Bauer
20:00 Uhr
4 min.
Nach Spar-Panne in Chemnitz: Beliebter Bürgerservice an der Sachsen-Allee bald wieder offen?
Die Bürgerservice-Stelle an der Sachsen-Allee ist geschlossen. Doch die Stadt muss für die Räume womöglich noch auf Jahre hinaus Miete zahlen.
Weil der Mietvertrag für die geschlossene Einrichtung noch Jahre weiterläuft, fordern Vertreter mehrerer Parteien nun eine Rolle rückwärts. Den Schwarzen Peter für die Misere wollen sie sich nicht zuschieben lassen.
Michael Müller
20:06 Uhr
2 min.
Supreme Court: Zweifel an Entlassung von Fed-Direktorin Cook
US-Präsident Trump will Fed-Vorstandsmitglied Cook angeblich wegen Hypothekenbetrugs loswerden. (Archivbild)
Trump will die US-Notenbank-Vorständin Cook ihres Amtes entheben, doch scheiterte mehrfach vor Gericht. Nun scheint auch das höchste US-Gericht Zweifel an Trumps Machtbefugnissen zu haben.
15.01.2026
4 min.
Irgendwas ist immer: Die Tipps der Sportredaktion für das Wochenende im Erzgebirge
Werferinnen wie Hammer-Spezialistin Rike Brandl bietet der Winter-Wurfcup des LV 90 Erzgebirge eine in der kalten Jahreszeit eher seltene Wettkampfbühne.
Den Werfertag, mit dem der LV 90 Erzgebirge jeden Sommer bekannte Weitenjäger in die Region lockt, gibt es diesen Samstag als Winter-Variante. Ein weiteres Highlight steigt im Schwimmbecken.
Andreas Bauer, Jan Riedel
Mehr Artikel