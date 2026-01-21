Auch als Student: Dieser Weitenjäger aus dem Erzgebirge bleibt seiner Leidenschaft treu

Zschopau
Wer nicht den Sprung in den Bundeskader schafft, hört nach der U 18 meist auf mit der Leichtathletik. Speerwerfer Malte Kramer vom LV 90 Erzgebirge stellt eine Ausnahme dar. Und er halt noch viel vor.
Dieser Wettkampf hat sich gelohnt – sowohl für die Sportler als auch für die Veranstalter. „Die Anlage am Werferhaus ist super in Schuss. Dementsprechend sollten wir sie auch nutzen“, sagt Stützpunkt-Trainer Steve Harnapp vom LV 90 Erzgebirge über das Areal im Chemnitzer Sportforum, auf dem gerade der erste von drei Wettbewerben des...
