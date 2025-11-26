Auch ohne Führerschein: Junger Erzgebirger peilt mit seinem Rennwagen das nationale Podest an

Obwohl er erst 14 ist, steuert Nick Mehlhorn sein vierrädriges Gefährt mit viel Routine über die Strecke. So gut, dass der Pilot aus der Gelenauer Modellsport-Sektion von großen Zielen träumt.

Kleine Autos möglichst schnell flitzen zu lassen, fand Nick Mehlhorn schon immer cool. „Bei uns zuhause im Garten habe ich mein erstes funkferngesteuertes Auto fahren lassen“, erzählt der 14-jährige Herolder. Das taugte mit seinen etwas größeren Reifen zwar gut fürs Gelände, erreichte aber keine allzu hohen Geschwindigkeiten. Inzwischen... Kleine Autos möglichst schnell flitzen zu lassen, fand Nick Mehlhorn schon immer cool. „Bei uns zuhause im Garten habe ich mein erstes funkferngesteuertes Auto fahren lassen“, erzählt der 14-jährige Herolder. Das taugte mit seinen etwas größeren Reifen zwar gut fürs Gelände, erreichte aber keine allzu hohen Geschwindigkeiten. Inzwischen...