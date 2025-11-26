Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Seine Modellautos über die Piste flitzen zu lassen, ist die große Leidenschaft von Nick Mehlhorn.
Seine Modellautos über die Piste flitzen zu lassen, ist die große Leidenschaft von Nick Mehlhorn. Bild: Andreas Bauer
Seine Modellautos über die Piste flitzen zu lassen, ist die große Leidenschaft von Nick Mehlhorn.
Seine Modellautos über die Piste flitzen zu lassen, ist die große Leidenschaft von Nick Mehlhorn. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Auch ohne Führerschein: Junger Erzgebirger peilt mit seinem Rennwagen das nationale Podest an
Von Andreas Bauer
Obwohl er erst 14 ist, steuert Nick Mehlhorn sein vierrädriges Gefährt mit viel Routine über die Strecke. So gut, dass der Pilot aus der Gelenauer Modellsport-Sektion von großen Zielen träumt.

Kleine Autos möglichst schnell flitzen zu lassen, fand Nick Mehlhorn schon immer cool. „Bei uns zuhause im Garten habe ich mein erstes funkferngesteuertes Auto fahren lassen“, erzählt der 14-jährige Herolder. Das taugte mit seinen etwas größeren Reifen zwar gut fürs Gelände, erreichte aber keine allzu hohen Geschwindigkeiten. Inzwischen...
