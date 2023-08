Aue misst sich höherklassig

Sowohl sportlich als auch in der Gastgeberrolle hat das Juniorteam des EHV bei seinem eigenen Handballturnier überzeugt. Wobei es beim 2. Secoserv-Cup nicht vordergründig um die Platzierung ging.

Mit Platz 2 im eigenen Turnier ist Philipp Braun zufrieden. "Zumal wir uns ausnahmslos höherklassige Gegner eingeladen hatten", sagt der Coach des EHV Aue II. Das Juniorteam des Zweitligisten, das in Kürze wieder in der Sachsenliga auf Punktejagd geht, bat am vergangenen Sonntag zum 2. Secoserv-Cup in die Lößnitzer...