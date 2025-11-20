Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Auer um Mihkel Löpp, hier zuletzt gegen Altenholz, wollen sich bei Schlusslicht DHfK Leipzig II durchsetzen.
Die Auer um Mihkel Löpp, hier zuletzt gegen Altenholz, wollen sich bei Schlusslicht DHfK Leipzig II durchsetzen. Bild: Ramona Schwabe
Aue
Auer Drittliga-Handballer gastieren bei Schlusslicht DHfK Leipzig II
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Zweitvertretung des Bundesligisten zählt für die Erzgebirger am Sonntag nur ein Sieg. Danach sind drei Wochen Pause – was den Verantwortlichen gar nicht schmeckt.

Mit breiter Brust reisen die Handballer des EHV Aue am Sonntag zur zweiten Mannschaft des SC DHfK Leipzig. Kein Wunder: Während die Erzgebirger in den vergangenen Wochen bis auf Rang vier geklettert sind, schleppen die Messestädter die Rote Laterne mit sich herum. Auch nach zehn absolvierten Partien hat die Reserve des Bundesligisten noch keinen...
