Auer Drittliga-Handballer gastieren bei Schlusslicht DHfK Leipzig II

Bei der Zweitvertretung des Bundesligisten zählt für die Erzgebirger am Sonntag nur ein Sieg. Danach sind drei Wochen Pause – was den Verantwortlichen gar nicht schmeckt.

Mit breiter Brust reisen die Handballer des EHV Aue am Sonntag zur zweiten Mannschaft des SC DHfK Leipzig. Kein Wunder: Während die Erzgebirger in den vergangenen Wochen bis auf Rang vier geklettert sind, schleppen die Messestädter die Rote Laterne mit sich herum. Auch nach zehn absolvierten Partien hat die Reserve des Bundesligisten noch keinen...