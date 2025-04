Auer Handballer verzichten freiwillig auf den Aufstieg

Drittligist EHV hat keine Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt. Mit Auftritten wie dem am Sonntag beim 29:29 gegen Baden-Baden reicht es für die Aufstiegsrunde allerdings ohnehin nicht.

Der EHV Aue und die 3. Liga: Diese Liaison wird bis auf weiteres auch in Zukunft bestehen. Nicht, weil die letzte Ausfahrt nach oben mit der saft- und kraftlosen Vorstellung am Sonntagnachmittag gegen Baden-Baden (29:29) wohl verpasst worden sein dürfte. Sondern weil der Verein unter der Woche von einer baldigen Rückkehr in Liga 2 selbst Abstand...