Auer Leichtathletinnen erfolgreich im Team

Widrigen Bedingungen in Regis-Breitingen trotzen Leichtathleten des FC Erzgebirge Aue. Ein emotionaler Wettkampf verbindet für die Teilnehmerinnen Sport und Erinnerung.

Nicht immer gehen sportliche Ausflüge in die Leipziger Ecke für Sportler des FC Erzgebirge Aue in jüngster Vergangenheit frustrierend aus. Einen Tag, nachdem die Auer Fußballer das Finale im Sachsenpokal gegen Lok Leipzig im Elfmeterschießen verloren hatten, machten sich die Leichtathleten des Vereins auf den Weg nach Regis-Breitingen in der...