Auer Nachwuchs-Fußballerin: Das Ende der Kindheit und der Beginn eines Traums

Im August 2017 und erneut im Juli 2021 berichtete „Freie Presse“ über Helena Kreil. Über die Einschulung des Mädchens aus Meinersdorf, dann über den Wechsel aufs Gymnasium. Nun steht die Jugendweihe an. Viel hat sich getan.

In der Sitzecke vor dem Haus von Familie Kreil in Meinersdorf ist es gemütlich. Mehrere alte Bäume spenden Schatten, ein bunte Lichterkette im lauschigen Grün kündet bereits von dem, was sich hier an diesem Samstag abspielen wird. Um die 60 Leute werden dann mit Helena Kreil das Ende ihrer Kindheit zelebrieren, den symbolischen Eintritt der...